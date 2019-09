Apple, la presentazione degli iPhone 11 e dei nuovi Watch: la diretta live dell'evento di Cupertino

Martedì 10 Settembre 2019, 18:00

Mancano ormai pochissimo all’inizio, che alle ore 19 presso lopresenterà i nuovi. Tre i modelli attesi,, con gli ultimi due più caratterizzati da migliori specifiche rispetto al modello base. La novità principale sarà il comparto fotografico ridisegnato, con tre obiettivi posteriori raggruppati in alto sulla sinistra in formato orizzontale e non più in verticale, come avvenuto finora., invece, si attendono modelli con nuove colorazioni, con viola e verde in rampa di lancio.Apple non si focalizzerà soltanto sugli iPhone perché, con il probabile arrivo di almeno due nuovi modelli. Con l’arrivo del nuovo sistema operativo, inoltre, potrebbe essere annunciato pure, mentre tornando agli iPhone non ci sarà nessuna versione 5G, rimandata al prossimo anno. Leggo.it seguirà in diretta la presentazione con un dettagliatissimo live blogging.