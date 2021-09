Apple Event, ecco iPhone 13, ha quattro versioni. "Standard", mini e Pro e Pro Max - LA DIRETTA

Ci siamo. Ancora una volta il mondo attende le novità Apple, denominato California Streaming previsto per oggi martedì 14 settembre alle 19 ora italiana, da Apple Park, i prodotti in arrivo sul mercato in questa seconda metà del 2021: un nuovo modello di iPhone e Watch 7.

L'attesa maggiore, come sempre, è per il nuovo iPhone, che dovrebbe essere il 13, ma chissà se Apple - per scaramanzia - adotterà un altro nome. Questa è una delle prime novità, sicuramente la meno importante, che Tim Cook rilascerà al mondo.

Oltre al nuovo iPhone, Apple Event, dovrebbe annunciare - secondo i siti più informati - la Series 7 di Apple Watch, il lancio degli AirPods giunti già alla terza generazione, mentre non dovrebbero esserci news sul versante computer e tablet, in quanto Mac e iPad sono dati in arrivo per il mese di ottobre.

DIRETTA APPLE EVENT

19.00 Puntaulissimi alle 19 in punto ora italiana si alza il sipario streaming Apple. Una donna suona il violino nel deserto, ed immagini d’effetto colorate dalla musica ci raccontano l’universo della California, “California soul” è il ritornello del pezzo che ci porta Cupertino, dove in video appare Tim Cook, che parla “di ottimismo che può cambiare il mondo . Siamo fieri di avere la nostra casa in California”.

S’inizia con Apple Tv+ “film, documentari hanno ottenuto 500 nomination negli ultimi due anni ed abbiamo solo iniziato”. E parte un trailer con con le migliori produzioni di Apple.

14.09 ECCO IL NUOVO iPad - Si parte da 329 Dollari.

Apple iPad - Apple Event

iPad. Diventa più versatile delle versioni precedenti, con un milione di app disegnate appositamente. E’ 3 volte più veloce delle versioni precedenti e 6 volte dei tablet Android. E’dotato di Neural Engine A13, ha una fotocamera camera posteriore migliorata e la camera frontale 12mp ultra wide camera,

Ha la funzione Center Stage che fa videochiamate seguendo il soggetto che parla. E’ dotato di Apple Pencil di prima generazione, iPad OS 15 e 64 gygabite, colori space Gray e silver.

Ora tocca a Ipad Mini

Tim Cook presenta iPad Mini

Ipad mini. Schermo sale a 8.3 pollici con true tone, disponibile in 4 colori e bordi ridotti, 40% più veloce la Cpu, dotato di Touch ID come l’Air. Connessione ultra veloce 5G, 3.5 gb al secondo di download. Ha porta USB-C (non più la lightning) con le sue funzionalità, a cui collegare i vari device. La fotocamera posteriore è di 12 MP con apertura più grande, 4 casse per l’audio. Supporta Apple Pencil. Il prezzo sarà di 499 dollari.

Ecco Apple Watch 7

Apple Watch 7

Apple Watch Series 7. Apple Watch Series 7. Display più grande che consente di avere il 50% in più di caratteri sullo schermo per una lettura più facile di messaggi e email. Bordi ridotti di 1,7 mm, che sono stondati, luminosità del 70% più chiara. Ha il cristallo più robusto di sempre, anti-rottura e water resistant, la batteria dura 18 ore, carica più veloce del 33%, solo 45 minuti da 0 a 85% di carica. Disponibile in 5 colori

Rimane il 3, ormai entry level: 199 dollari. Rimane anche la versione SE a 279 dollari. Il 7 sarà in commercio da 399 euro

E' il momento di Apple Fitness+

Apple Fitness+

Apple Fitness+ Il servizio ad abbonamento per allenarsi con idevice iPhone, iPad, Apple tv, per fare yoga, pilates, ballo, workout domestico con allenamenti personalizzati arriverà in Italia in autunno.Un mese gratuito di prova, 3 mesi per chi acquista un Watch.

Ci siamo. E' il momento del nuovo iPhone. Una nuova generazione.

iPhone 13 - “Le persone amano iPhone e noi vogliamo farlo migliore. Ecco la nuova generazione di iPhone” dice Cook.



iPhone 13 sarà anche Mini, quindi due versioni, in 5 colori. Chip A15 Bionic

Rimangono due le fotocamere sul retro 12 MP Ultrawide, un nuovo sensore che acquisisce il 47% in più di luce, l’obiettivo principale ha un’apertura f/1.5. Due formati 6,1 pollici per iPhone 13 e 5,4 pollici per il mini. Display Super Retina XDR, 28% più luminoso. iPhone 13 monta il nuovo processore A15 Bionic, con 15 milioni di transistor e tecnologia a 5 nanometri, il 50% più veloce, grafica più veloce del 30%.



Arriva la modalità ritratto “live” anche nei filmati, chiamata Cinematic Move, iPhone grazie all’IA decide quale soggetto mettere a fuoco ed i video sono realizzati in Dolby Vision HDR. Ovviamente ha connettività 5G, capacità 128, 256 e 512 GB. Batteria, 1.5 ore più durature di iPhone 12 mini, 2.5 ore più di iPhone 12, migliora l’autonomia grazie ad ottimizzazioni a livello di hardware e software.

Prezzi: iPhone 13 Mini da 699 dollari, iPhone 13 da 799 dollari

Ora è il momento di iPhone 13 PRO e PRO MAX

iPhone Pro e Pro Max. 4 colori, grafite, oro, argento e l’inedito Sierra Blu. Processore A15 Bionic con 5-Core Cpu, grafica più veloce del 50%, e ottimale per videogiochi e vedere video, display Super Retina XDR, 25% più luminoso dello scorso anno.

3 Ultra Wide fotocamere. Zoom ottico 3X, abilitata la macro per fare foto da 2 cm di distanza, per la prima volta tutte le fotocamere di iPhone Pro hanno la modalità Night mode. Disponibili dal 24 settembre

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 20:18

