AirPods3, in rete le prime foto. Somigliano alle Pro, saranno più corte e tonde

Difficile dire se le immagini pubblicate sul sito 52audio siano reali o un fake. L'oggetto del desiderio e', o meglio, sono le AirPods3, le cuffiette senza fili di terza generazione inventate da Apple per comunicare e ascoltare musica, usando i suoi device.

Dalle due immagini diffuse dal sito cinese, si può osservare una panoramica fronte retro delle cuffiette ed una certa somiglianza con i modelli Pods 2 e AirPods Pro: la terza generazione, dunque, potrebbe adottare un design semi-in-ear a impugnatura, che combina alcune delle caratteristiche di AirPods 2 e AirPods Pro. L'impugnatura degli auricolari sembra leggermente più corta di AirPods Pro e forse la riduzione attiva del rumore.

Almeno queste sono le parole del sito cinese che avrebbe fatto lo scoop, se non fosse un fake.

Per quanto riguarda la scatola di ricarica dell'auricolare è simile a quella degli AirPods Pro, ma le "dimensioni sono più piccole, l'indicatore di ricarica si trova sulla parte anteriore della fusoliera e la scatola di ricarica supporta la ricarica wireless" scrive 52audio.

In questa seconda immagine ravvicinata e' mostrato il lato superiore delle cuffiette ed e' evidente che la custodia ha una sagomatura piu' spinta per far alloggiare meglio le AirPods. Non si vede il componente protettivo in gomma, quello sostituibile che entra nell'orecchio, questa e' la parte meno chiara della descrizione. L’altra novità a livello costruttivo dovrebbe riguardare l’asticella, piu' corta, con un design stondato e compatto.

Quando usciranno? Non c'e' una data ufficiale, ma dovrebbero essere disponibili proprio in questo mese, in cui Apple dovrebbe fare nuovi annunci e lanci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 13:09

