Angelo Borrelli è il capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ha ottenuto questa carica l'8 agosto 2017 in seguito all'abbandono per motivi personali di Fabrizio Curcio di cui era il vice. Il suo nome e il suo volto è entrato in tutte le case italiane in seguito all'inizio dell'epidemia da coronavirus, diventando il portavoce ufficiale dell'emergenza durante i bollettini giornalieri delle 18. In quelle occasioni vengono diffusi i dati relativi all'andamento dell'epidemia in Italia: decessi, contagi, guariti, la situazione delle strutture ospedaliere e le attività della Protezione Civile per far fronte all'emergenza.





