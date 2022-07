Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: battuto Isner in una gara senza storia. Ora per lui c'è il fenomeno Alcaraz

Un grande Jannik Sinner vola per la prima volta agli ottavi di finale a Wimbledon. In una gara senza storia, il tennista azzurro ha eliminato il 37enne statunitense John Isner, numero 24 Atp e 20 del seeding, in tre set: 6-4, 7-6 (7-4), 6-3 il risultato finale dopo due ore e 23 minuti di partita. Sinner ora agli ottavi di finale avrà davanti uno scoglio durissimo: l'italiano affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 7 del mondo e 5 del tabellone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 20:19

