Wimbledon, Sinner avanza al 2° turno. Subito eliminati Fognini e Vavassori. Cocciaretto vince il derby con Trevisan

Esordio vincente per Jannik Sinner (nella foto) nel day 1 del main draw maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, scattato oggi sui prati dell'All England Club di Londra. L'altoatesino, n.13 del ranking e 10 del torneo, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.267 ATP, ma in passato (nel 2014) numero 3 del mondo e vincitore di tre Slam, in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2.

Male invece Fognini. Il veterano azzurro, n.63 del ranking, ha ceduto all'olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, in quattro set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4. Il debuttante Vavassori cede con un triplo 6-4 contro lo statunitense Tiafoe. Nel tabellone femminile Cocciaretto conquista il derby con Trevisan, Bronzetti sconfitta dalla Li.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 22:34

