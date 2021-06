Wimbledon, Johanna Konta esclusa: membro del suo staff positivo al covid

La tennista britannica Johanna Konta, 30 anni, è fuori dal torneo di Wimbledon dopo essere stata identificata come una persona a stretto contatto per un test Covid-19 positivo. Un membro del suo team è risultato positivo al coronavirus e Konta (20esima nel ranking mondiale) deve ora isolarsi per dieci giorni. Verrà sostituita dalla lucky loser Yafan Wang.

Konta avrebbe dovuto affrontare Katerina Siniakova martedì, ma l'isolamento forzato significa che la tennista inglese non potrà scendere in campo sull'erba londinese.

Ex numero quattro del ranking mondiale, nel corso della sua carriera si è aggiudicata quattro titoli WTA, tra cui il prestigioso Miami Open nel 2017.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 22:49

