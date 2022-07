Settima vittoria a Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in finale l'australiano Nick Kyrgios in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e tre ore esatte di gioco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA