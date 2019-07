Il serbo Novak Djokovic, favorito numero 1, si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon battendo in quattro set lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in circa 2 ore e 45' minuti di gioco. L'altra semifinale mette di fronte lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. Venerdì 12 Luglio 2019, 17:23

