Wimbledon, Berrettini cede un set ma avanza al secondo turno. Bene anche Sonego e Mager. Camila Giorgi, super esordio

Matteo Berrettini cede un set ma avanza al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l'argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. L'erba più famosa del mondo sorride anche a Lorenzo Sonego (testa di serie numero 23) che, sempre ne primo turno, si è imposto contro il portoghese Pedro Sousa menomato da un infortunio ma capace di onorare l'impegno sul campo cedendo per 6-2 7-5 6-0.

Il primo turno è stato superato anche da Gianluca Mager che ha battuto in quattro set l'argentino Juan Ignacio Londero. Il match, sospeso ieri per l'oscurità con l'italiano avanti 2 set a 1, è finito in quattro set (7-6, 6-0, 4-6, 6-3).

Nel tabellone femminile ottimo esordio per Camila Giorgi, numero 62 della Wta, che ha battuto la svizzera Jil Teichman, 55 della Wta, in due set (6-2, 6-2) in poco più di un'ora di gioco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 17:48

