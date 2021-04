Wimbledon abolisce la domenica di riposo: dal 2022 stop al "middle sunday”

Dal 2022 niente più domenica di riposo a Wimbledon. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo di tennis più famoso del mondo, e l'unico del Grande Slam che si giochi sull'erba. Così dal prossimo anno non ci sarà più il «Middle Sunday» e si giocherà anche la domenica della prima settimana, in precedenza intoccabile. Ciò vuol dire che le partite dei tabelloni principali saranno distribuite nell'arco di 14 giorni.

In passato il 'Championship' aveva saltato il giorno di riposo domenicale solo quattro volte: 1991, 1997, 2004 e 2016. Intanto quest'anno si tornerà a giocare dopo lo stop forzato dell'anno scorso imposto dalla pandemia. Dal 21 giugno in Gran Bretagna dovrebbero cadere le restrizioni imposte dal Covid, per via dell'ottimo andamento della campagna vaccinale, e l'All England Club (Wimbledon comincerà la settimana successiva) sta pensando di permettere l'accesso di un numero di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza dell'impianto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 00:08