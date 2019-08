US Open, Berrettini e Sonego avanzano al 2° turno

Lorenzo Sonego è il primo italiano ad arrivare al secondo turno degli US Open. L'azzurro ha sconfitto Granollers in tre set con il punteggio di 6/3 6/4 6/4. Il piemontese torna così al secondo turno a New York dopo quello raggiunto nella passata edizione, adesso è atteso dal vincente della sfida tra Edmund e Andujar.



Passa al secondo turno anche matteo Berrettini che ha superato il francese Gasquet in quattro set. Dopo essersi aggiudicato i primi due parziali con il punteggio di 6/4 6/3, il tennista romano ha ceduto il terzo per 6/2 per poi chiudere con caparbietà con il quarto per 6/2 Martedì 27 Agosto 2019, 19:41

