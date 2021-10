Tsitsipas jr, fratello minore del n.2 del mondo Stefanos, incanta la Tennis Napoli Cup: vince all'esordio davanti a 500 appassionati. E domani scende in campo Berrettini jr.

Il nome illustre ha attirato centinaia di appassionati sugli spalti. Alla Tennis Napoli Cup by Arnone Petros Tsitsipas, ventenne fratello migliore del numero 2 del mondo Stefanos, ha superato il primo turno delle qualificazioni contro il napoletano Emanuele Bastia 6-1 7-6 e il suo match, insieme con il beniamino di casa Bastia, ha attirato oltre 500 spettatori sugli spalti, record per un torneo Challenger Atp nel 2021. E martedì toccherà a Jacopo Berrettini, fratello del top ten mondiale Matteo, di scendere in campo al torneo sui campi del Tennis Club Napoli che di fatto è diventato dei fratelli minori dei campioni illustri e del momento come Tsitsipas e Berrettini.

Vola al secondo turno delle qualificazioni anche il vesuviano Raul Brancaccio (contro l’azzurro Virgili 6-2 6-2) così come gli altri italiani, Miceli, Ocleppo e Maestrelli, mentre cade l’altro napoletano, lo junior Lorenzo Peluso, alfiere del TC Napoli, che cede con onore contro l’esperto romeno Jecan 6-1 7-5. Domani, lunedì 4 ottobre, ultimi quattro match delle qualificazioni e via anche agli incontri del tabellone principale. Il direttore del torneo Angelo Chaiese ha messo in calendario sei partite con l’esordio degli azzurri Agamenone, Vavassori (uno contro l’altro), il talento diciottenne Luca Nardi e il romano Gian Marco Moroni, testa di serie n.7 della Tennis Napoli Cup by Arnone. Anche domani e fino all’8 ottobre compreso ingresso gratuito per tutti. Sabato 9 e domenica 10 ottobre biglietto unico di 10 euro per semifinali e finali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 18:51

