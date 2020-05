Tennis, attività giovanile e di club sono le priorità

Tra sensazioni ritrovate e nuove regole da applicare, la fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia è iniziata anche per il tennis lo scorso 4 maggio. Primo tra gli sport a ripartire: secondo uno studio commissionato dal CONI al Politecnico di Torino e pubblicato nei giorni scorsi, risulta la disciplina più sicura con un indice di rischio tendente a zero (0,1) su una scala da 1 a 4. Nonostante questo, in campo in questi giorni solo agonisti di alto livello e under di interesse nazionale. Si aspetta l'apertura dei club di lunedì prossimo per rivedere diritti e rovesci anche di semplici amatori, agonisti di profilo meno alto e di scuole addestramento, naturalmente seguendo le nuove regole di distanziamento dettate dai protocolli. Resta il nodo dell'attività agonistica: il presidente federale Binaghi (foto) punta in tempi brevi a un nuovo calendario per le competizioni giovanili. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA