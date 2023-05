Totti, la sfida (incredibile) a padel con Sinner: «Non fare le palle corte...»

Al Foro Italico c'era il Centrale pieno per Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo di tennis. Quando però si è iniziata a spargere la voce che sul campo da padel allestito nel Parco del Foro Italico si sarebbero esibiti Francesco Totti e Jannik Sinner, in tanti hanno fatto la corsa ad accaparrarsi il miglior posto al vetro. Qualche game - con gli azzurri del padel Giulio Graziotti e Michele Bruno a completare il quartetto -, i botta e risposta divertiti di Totti e un Sinner che sembra cavarsela anche con la pala.

Piazza di Siena 2023: il "Prato senza frontiere" a Roma dal 25 al 28 maggio con montepremi record da un milione di euro

Tutti pazzi per Sinner e Totti, che show al padel. Francesco scherza «Non fare le palle corte»

Passione Padel

Tra meno di due mesi, dal 10 al 16 luglio, al Foro Italico è in programma la seconda edizione dell'Italy Major Premier Padel - quest'anno griffato BNL - e non poteva esserci migliore occasione per promuovere un appuntamento che vedrà in campo i migliori giocatori e giocatrici del mondo.

Ad arbitrare il match, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante. A bordo campo, invece, con Totti anche la compagna Noemi e il figlio Cristian. Sinner, invece, in un giorno di stop nel suo cammino negli Internazionali, ha ammesso di essersi goduto l'esperienza: «Non avevo mai giocato a padel, e penso si sia visto - ha detto Sinner -. Però devo dire che è divertente. Ed è stato un onore conoscere Francesco Totti».

Gli scherzi di Totti

L'ex capitano della Roma, che invece del padel è un habitué, ha già promesso di essere al Foro dal 10 al 16 luglio, nei giorni del Premier Padel, circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e dal Qatar Sports Investments (QSI) di Nasser Al-Khelaifi. «Non fare le palle corte!», dice Totti a Sinner, che invece confessa di trovare qualche difficoltà: «Con le sponde è un casino!».

La promessa

Un amore che non conosce confini, come quello di Francesco per il padel. Quello di Roma, tra l'altro, sarà il primo appuntamento targato Premier Padel anche con un tabellone femminile. I biglietti sono già in vendita, si punta al pienone: lo stesso che c'era oggi, per Totti e Sinner.

«Gioco da diverso tempo - ha commentato Totti -e il padel è uno sport bellissimo, per tutti di tutte le età, è divertente e impegnativo», dice alla fine in un duetto per le tv con il presidente della FIP Luigi Carraro: «Francesco è stato un grande campione sul campo di calcio e oggi ha dimostrato che è il più forte di tutti!».

Totti poi parla di Sinner: «Lo vedo sempre in tv ma viverlo sul campo è stato emozionante. Se sarò in tribuna al Premier Padel? Scherzate, io il Premier lo gioco, fatemi sapere che ho le vacanze...». Il presidente Carraro conclude sull'incredibile cornice di pubblico: «Oggi abbiamo visto tanta gente seguire l'evento, io penso ai nostri juniores, ai ragazzi più giovani presenti, letteralmente rapiti dal match. Ecco, questa è la magia che un campo di padel riesce a sprigionare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA