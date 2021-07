Tokyo 2020, tennis: deludono Musetti ed Errani, eliminati al primo turno tutti e due

Tokyo 2020, inizio in salita per la delegazione azzurra di tennisti presenti alle Olimpiadi. Già orfana di Matteo Berrettini (con tanto di polemiche) e Jannik Sinner, l'Italia incamera tre sconfitte nei primi tre match validi per il tabellone principale.

MUSETTI NON INGRANA

Delusione Lorenzo Musetti. Il classe 2002 si è arreso all'australiano John Millman al primo turno del torneo olimpico. L'azzurro non ha mai dato la sensazione di poter mettere in difficoltà l'avversario che ha chiuso in conti in due set (6-3, 6-4 i parziali del match).

SI FERMA ANCHE SONEGO

Ci si attendeva molto da Lorenzo Sonego che, invece, si è arreso, malamente a Taro Daniel. Il tennista di casa è stato abile a portarsi a casa il primo set (6-4), sfruttando qualche errore di troppo dell'azzurro.

SOLO UN GIOCO PER LA ERRANI

Entrata in extremis nel main draw del tabellone femminile di Tokyo 2020, Sara Errani si è arresa alla russa Anastasia Pavlyuchenkova (N.13 del seeding). L'azzurra ha fatto da semplice spettatrice, conquistando un solo gioco: 6-0, 6-1 il finale a favore della russa.

