Tokyo 2020: tennis, Fognini non tradisce e avanza nel torneo

Fabio Fognini non delude. L'azzurro, testa di serie N.15 del tabellone del torneo maschile olimpico, riesce ad imporsi sul tennista di casa Yuichi Sugita in due set (6-4, 6-3).

Ottimo esordio per l'azzurro, dopo le polemiche a distanza con Matteo Berrettini.

PRIMO SET

Primi giochi in grande equilibrio poi l'azzurro inserisce le marce alte. Sul 4-4, Fabio Fognini alza il vello del suo gioco e brekka il giapponese per poi chiudere il parziale 6-4 (ace sul set point).

SECONDO SET

Molto più combattuto il secondo set. Yuichi Sugita appare decisamente più sciolto, soprattutto alla battuta. Il vincitore del torneo di Montecarlo nel 2019, trova il break (a zero) sul 2-2. Il game di vantaggio permette all'azzurro di mettere le mani sulla partita. Il giapponese ha due palle break per provare a rientrare ma l'azzurro si riprende e non si ferma più: altro break e 6-3 finale.

ORA MURRAY?

Approdato al secondo turno, ora Fabio Fognini attende il vincitore della sfida tra il britannico Andy Murray e il canadese Felix Auger-Aliassime, match in programma a partire dalle 4 del mattino di domenica 25 luglio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 10:29

