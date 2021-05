Internazionali Bnl d'Italia. Sinner avanza è avverte il prossimo avversario Nadal: "Sono migliorato dall'ultimo ko"

Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia battendo il francese Humbert con il punteggio di 6-2 6-4. Una vittoria solida, con l’azzurro sempre in controllo del match, un’ottima preparazione in vista della sfida di secondo turno con Rafa Nadal. “Giocare a Roma è speciale, peccato non ci sia il supporto del pubblico” ha affermato a fine partita il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo. “Nadal? Non sarà facile, sappiamo tutti quanto sia forte, soprattutto sulla terra. Ci siamo allenati due settimane insieme in Australia, ci conosciamo bene. Entrerò in campo con la mentalità giusta, questo è uno sport di situazioni e si deve sempre trovare la soluzione giusta. Vediamo cosa succederà. Sono migliorato da quando ho perso a Parigi con lui l'ultima volta”. Esordio amaro, invece, per Fabio Fognini, sconfitto in due set (6-3 6-4) dal giapponese Nishikori. “Semplicemente non ho giocato il mio miglior tennis e lui ha giocato meglio di me” ha ammesso il ligure. “Rispetto a Madrid sento di aver perso un po’ la condizione fisica, non ho molto altro da dire, è andata così”.

Sorride Stefano Travaglia, vincente in due set (6-4 6-3) sul francese Paire. Il marchigiano, in gara grazie ad una wild card, attende ora il vincente tra il canadese Shapovalov, n.14 del ranking, e il qualificato polacco Majchrzak. Bene anche le altre wild card azzurre Gianluca Mager, capace di superare con un netto 6-4 6-3 l’australiano de Minaur (numero 23 Atp), e Lorenzo Musetti, che ha beneficiato del ritiro del polacco (n.16) Hurkacz sul comunque incoraggiante punteggio di 6-4 2-0. Domani Musetti tornerà in campo contro lo statunitense Opelka.

Grande attesa anche per il debutto nella sua Roma di Matteo Berrettini, reduce dalla splendida finale al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro numero 9 del mondo sfiderà il georgiano Basilashvili (secondo match sul Campo Centrale). Prima di lui, ad aprire il programma, la toscana Martina Trevisan contro la kazaka Shvedova. In campo anche Lorenzo Sonego, atteso sulla Grand Stand Arena contro il francese Monfils, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta alla francese Garcia. Nel pomeriggio il Centrale aprirà le porte al numero 1 del mondo Nole Djokovic, contro lo statunitense Fritz. Il serbo ha testato oggi il rosso romano in uno speciale allenamento tra campioni con Andy Murray.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA