Il Gran Tour internazionale dei Senior è tornato: prima tappa a Napoli, poi in giro per l'Europa

Tennis internazionale con il ritorno dell’ITF Senior Tour, con atleti e campioni del passato di nuovo in campo in cerca di gloria e per promuovere lo sport delle racchette. Si è giocato al Tennis Club Napoli, con oltre 130 iscritti, tantissimi tennisti da Roma e dal Lazio, 44 coppie nei tornei di doppio e 5 nazioni rappresentante, in risultato di valore in questo periodo difficile di pandemia. Un bel vedere di giocatori Over dal passato illustre come Fabio Pozzi, fratello del Davis man azzurro Gianluca, campione tra gli Over 60 che ha incantato gli appassionati del Club del presidente Riccardo Villari, in finale contro il giocatore-scrittore, il romano Piero Marchiani (nella foto con Pozzi, l’organizzatore Achille Lauro e la consigliera addetta ai grandi eventi del TC Napoli, Simona Marzullo). Nel femminile in vetrina Giovanna Tortorella, campionessa over 60 e con una infinità di titoli italiani nel palmares. Particolare il ritorno dei tornei di doppio misto che proprio in Villa hanno una tradizione secolare. Proprio nel 1905, l’anno di fondazione del TC Napoli, fu organizzato il primo torneo internazionale, con nel programma il doppio misto, la gara più seguita di tutto l’evento.

Le finali. Settore maschile. Over 40: 1° Davide Avino (3 vittorie), 2° Dino Tombacco. Over 45: Andrea Centonze b. Salvatore Pagano 6-4 7-6. Over 50: Gabriele Cirieco b. Salvatore Ramaglia 6-1 6-1 . Over 55: Massimiliano Galli b. Gianni Gentile 6-0 6-0. Over 60: Fabio Pozzi b. Piero Marchiani 6-2 6-1. Over 65: Philippe Gely (Francia) b. Mats Eurenius (Svezia) 6-4 6-3. Over 70: Vito Michele D’Ambruoso b. Claudio Russo 6-3 6-3. Over 75: Silvano Santi b. Giuseppe Vento 6-1 6-0.

Doppio. Over 50: Costanzo e Giacomo Staiano b. Vincenzo Di Nocera-Giuseppe Garofalo 6-1 6-1. Over 55: Massimiliano Gatti-Piero Marchiani b. Imerio del Treppo-Mario Morgillo 6-0 6-1. Over 60: Gaetano Longo-Leonardo Panarello b. Mats Eurenius (Svezia)-Giancarlo Nucci 6-3 6-2.

Settore femminile. Lady 40: Valeria Ventura b. Marilena Mercadante 6-2 6-1. Lady 50: 1° posto Luisa Gioia (4 vittorie); 2° posto Paola Serio. Lady 55: 1° posto Stefania Talarico; 2° posto Mariarosaria Ferraro. Lady 60: Giovanna Tortorella b. Paola Bardini 6-0 6-2. Doppio over 40: Giulia Marcolin-Fabiana Pandolfi b. Anna Esposito-Simona Fargnoli 6-0 6-2. Over 50: Stefania Talarico-Giovanna Tortorella b. Maria Rosaria Gervasio-Paola Grippo 6-2 6-1.

Doppio misto over 40: Simona Fargnoli-Andrea De Biasi b. Lusianna Garambone-Corrado Pianese 6-4 7-6. Over 50: Monica Macchiavelli-Massimiliano Gatti b. Stefania Talarico-Marco Tintori 6-1 6-4.

