Roma capitale del tennis giovanile italiano. Il Master Tennis Trophy al Foro Italico assegna i dodici titoli in programma

Roma in agosto al centro del tennis italiano giovanile. Il Master Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving 2021, è arrivato al rush finale e agli ultimi tre giorni di gare. Sui suggestivi campi del Foro Italico, dell’Accademia Max Giusti - Play Pisana e del Kipling Tennis Team, si sono disputati gli incontri dal 17 agosto fino agli ottavi di finale dei dodici tabelloni previsti, dagli under 9 agli under 16 maschili e femminili. Le ultime tre giornate tutte al Foro Italico. La manifestazione, che ha visto avvicendarsi circa 1000 giovanissimi partecipanti provenienti da tutta Italia, oggi ha in calendario gli incontri dei quarti di finale, mentre martedì sarà il giorno delle semifinali e mercoledì 25 quello dedicato alle finali con l’assegnazione dei titoli del Master ideato e organizzato dall’ex pro Rita Grande. Il "Master", cui partecipano i giocatori che hanno raggiunto almeno una finale nei tornei del circuito 2021 (da marzo a luglio in tutta Italia), negli ultimi due giorni riserverà la scena anche il Wheelchair Tennis. La grande novità di quest’anno è la tv (oltre al live score sul sito tennistrophy.it): è possibile seguire l'evento in diretta tv su SuperTenniX.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 11:12

