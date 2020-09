Roland Garros, Sinner elimina Goffin: esordio vincente per il 19enne azzurro

Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo di Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi. Il 19enne di Sesto Pusteria n.74 ATP, esordiente assoluto nel torneo parigino, ha eliminato il belga David Goffin (n.12 Atp e undicesima testa di serie) in tre set con il punteggio di 7-5 6-0 6-3, in poco meno di due ore di gioco e avanza al secondo turno. Prossimo ostacolo per Sinner il vincente del match tra il francese Benjamin Bonzi e il finlandese Emil Ruusuvuori.



