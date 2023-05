Tennis, Piemonte Open Intesa Sanpaolo: Musetti e Sonego attesi a Torino. Sempre che a Roma...

di Fabrizio Ponciroli

Il tennis sta appassionando sempre più il pubblico italiano. Al momento, tutti gli occhi sono rivolti verso gli Internazionali d'Italia a Roma. Tuttavia, dal 14 al 20 maggio al Circolo della Stampa Sporting di Torino, è in programma il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, torneo Challenger 175 che promette spettacolo. L'entry list è davvero di prim'ordine.

A Torino attesi Musetti, Sonego e tanti altri campioni del tennis

Gli alfieri azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, il croato Borna Coric, il futuro del tennis statunitense Brandon Nakashima, l’argentino Diego Schwartzman, la promessa ceca Jiri Lehecka ma anche il finlandese Emil Ruusuvuori e il pirotecnico giocoliere kazako Alexander Bublik. Questi alcuni dei grandi nomi iscritti al Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

Questo significa che il suo già ricchissimo seeding, potrebbe essere ulteriormente impreziosito dalla presenza di tutti quei giocatori eliminati anzitempo dal tabellone del Foro Italico, desiderosi di tornare immediatamente in campo per proseguire la preparazione in vista del Roland Garros.

«Siamo felici che tanti grandi giocatori tra i primi 100 della classifica ATP abbiano voluto iscriversi, sia italiani che stranieri. Non vediamo l'ora di cominciare: siamo pronti a offrire una grande settimana di tennis a tutti gli spettatori», le parole di Giorgio Di Palermo, Direttore del Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA