Tennis in lutto, è morto Beppe Merlo: inventò il rovescio a due mani

Terra rossa, legno, budello, dilettantismo e tante speranze. Strumenti semplici, nel tennis degli Anni 50 e 60, che Giuseppe Merlo, morto oggi a 91 anni, seppe nobilitare insieme agli amici-rivali Fausto Gardini, Orlando Sirola e Nicola Pietrangeli. Merlo viene ricordato per aver introdotto, ben prima di Bjorn Borg che lo rese un simbolo della rivoluzione del tennis, il rovescio a due mani. Un colpo unico, a quei tempi quasi blasfemo, che lo portò due volte in semifinale al Roland Garros altrettante in finale a Roma e a vincere quattro campionati tricolori negli Anni 50 in una carriera durata vent'anni.



Meno lottatore di Gardini, da cui perse una finale al Foro Italico, meno elegante di Pietrangeli e Sirola, Beppe Merlo, figlio del custode del tennis di Merano - ricorda Federtennis - aveva un fisico leggero e giocava un tennis di anticipo e tocco. Oltre alle vittorie in oltre venti tornei, in Italia e all'estero, Merlo affronta anche 38 incontri di Coppa Davis in singolare e per tre volte vince una finale della zona europea.



«Impugnava la Maxima Torneo - scriveva Roberto Lombardi nel suo libro '100 anni di tennis in Italià - con la destra in alto, così da essere costretto poi a giocare il dritto a mezzo manico, traendo dal rovescio bimane, frustato senza swing, e dal dritto corto, diretto come un punteruolo». «Un gran giocatore, buono come il pane - sono le parole di Pietrangeli riprese dalla Fit -. Siamo stati nella stessa squadra, abbiamo bivaccato e gioito insieme per tanti anni. Era un po' chiuso, molto fortunato a poker, aveva un gran successo con le donne. In tanti hanno pianto dopo averci giocato contro».



Fino a un paio di anni fa, racconta ancora Pietrangeli, giocava anche a golf. «L'ho chiamato sempre per il suo compleanno - dice -. Lui viveva a Milano e io a Roma, per cui ci siamo incontrati poco. Non lo vedevo da almeno cinque anni, poi lui ormai non viaggiava più. È davvero una gran perdita». Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:00

