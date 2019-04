Montecarlo, Fognini in semifinale: battuto Coric in tre set. Ora c'è Nadal

Ultimo aggiornamento: 20:53

raggiunge alla sua maniera la semifinale del torneo di Montecarlo battendo in tre set Coric con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2. Dopo un inizio a dir poco disastroso il tennista azzurro ha trovato la forza di reagire e di far girare il match a suo favore, complice anche un calo dell'avversario. Dopo un avvio di stagione deludente Fognini ottiene un importante traguardo e in semifinale (la seconda nel Principato) Fognini affronterà Nadal.