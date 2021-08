Il Master Kinder giovanile del Foro Italico incorona i 12 vincitori 2021. E per i baby in premio un torneo all'Academy di Rafa Nadal

Dopo nove giorni di tennis e divertimento, termina l’edizione 2021 del Master Tennis Trophy FIT #kinderjoyofmoving. Le “Finals” della rinomata competizione giovanile si sono disputate a Roma dal 17 al 25 agosto e ha visto impegnati complessivamente 964 ragazzi sui campi del Play Pisana, del Kipling Tennis Team e del Foro Italico, sede d’eccezione e teatro unico delle finali. Una manifestazione entusiasmante, trasmessa in diretta da SuperTenniX. Clicca qui per la gallery. La sedicesima edizione della manifestazione è iniziata a marzo e si è conclusa in estate nel tempio del tennis azzurro, dove i 24 finalisti - e tanti altri ragazzi durante la settimana - hanno potuto coronare un piccolo sogno. Grazie al Premio UCA Assicurazione e Premio Kinder Joy of Moving, i vincitori e i finalisti delle categorie 9-12 anni parteciperanno al "Master International" dal 6 al novembre presso la Rafa Nadal Academy.

Per tutta la durata del Master abbiamo assistito a sfide senza esclusioni di colpi nei dodici tabelloni che hanno visto ai nastri di partenza ragazzi dai 9 ai 16 anni; e le finali non sono state un’eccezione. Già nella categoria under 9 è infatti andato in scena uno dei match più belli del mercoledì conclusivo, quello che ha premiato Olivia Serena Conticello al tie-break del terzo set contro Viola Sophie Visone. Tra i bambini è invece successo del pugliese Michele Piazzola, che ha avuto ragione di Riccardo Baratti con il parziale di 4-1 4-3. Set al quattro anche nell’under 10, dove a livello maschile si sono confermati Edoardo Ghiselli e Valentino Grasselli, già protagonisti del Lemon Bowl di inizio stagione. La finale registra il dominio incontrastato di Ghiselli che fa suo il titolo con un perentorio 4-0 4-1. In opera sui campi del New Penta 2000 ad inizio anno anche Rachele Saleppico che si è aggiudicata la sfida contro Altea Cieno con il punteggio di 4-1 3-4 4-0.

Nell’under 12 alzano le braccia al cielo Simone Cerani ed Anna Nerelli, vincitori nei rispettivi incontri con Tommaso Bartoccioni e Jasmine De Magistris. Gli eventi under 11 e 13 si sono disputati solo al maschile ed entrambi sono andati in archivio al termine di finali dominate dai vincitori. Tra i più piccoli è successo di Leonardo Barbero (6-2 6-1 su Lucio Ferrario), tra i 2009 invece sorride Matteo Sabbatini (6-2 6-1 inflitto a Federico Dallan). Trionfa in casa Sara Macchione, atleta under 14 romana, tesserata al Play Pisana. Dopo un’ottima settimana, Sara non stecca l’appuntamento decisivo contro Claudia Lapenna. Nella stessa categoria, si afferma il salernitano Gianmarco Triggiano, vincente con lo score di 6-2 6-3 nella finale contro Gianluca Di Napoli. Chiudono il resoconto di giornata le finali della categoria under 16, entrambe decise dal super tie-break. Dopo la prestazione maiuscola della semifinale contro Marini, Tommaso Fiorin vola in direzione del titolo e su campo 7 del Foro Italico si aggiudica il confronto con Alessandro Sartori (6-1 3-6 10-5). Altrettanto divertente lo scontro che ha premiato Beatrice Veltri, capace di imporsi su Asia Pellegrino per 6-1 2-6 10-8.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA