Tennis, Internazionali di Roma: avanza Sonego. Bene anche Cecchinato

di Claudia Faggioni

Luci e ombre agli Internazionali Bnl d’Italia. In attesa dell’esordio di Jannik Sinner, che aprirà domani mattina alle 11 il programma del Campo Centrale contro Kokkinakis, il pubblico del Foro ha festeggiato il successo di Lorenzo Sonego, che per il 28esimo compleanno si è regalato un’agevole vittoria (6-2 6-1) sul francese Chardy in un’ora e 15 minuti. Una candelina spenta in campo su una bella torta alla crema, e una dedica - “Matte ci manchi” - all’amico Matteo Berrettini, scritta sulla telecamera a fine partita. “È brutto non vedere Matteo qui a Roma - ha poi spiegato il piemontese - so quanto lui, da romano, tenga a essere presente, a vivere questo torneo. Dopo tutti i guai fisici che ha avuto, non avrei proprio voluto vederlo fermo un’altra volta per un infortunio. Mi manca perché è uno dei miei più grandi amici e penso che manchi anche alla gente. Spero che il prossimo anno ci sia e ottenga un grande risultato”. Ora Sonego, semifinalista a Roma nel 2021, attende una delle teste di serie più abbordabili, il giapponese numero 31 Nishioka. “Ci ho giocato solo una volta tanto tempo fa” ha detto Lorenzo. “Lo conosciamo bene e l’abbiamo studiato guardando molti video. Sta giocando a livello molto alto. È un avversario difficile, che si muove molto bene. Sarà una partita dura”.

Bella vittoria anche per Marco Cecchinato, che ha battuto in due set (6-3 7-5) lo statunitense McDonald e attende ora lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Molti rimpianti, invece, per Giulio Zeppieri, battuto in tre set (6-7 6-4 6-0) dal tedesco Altmaier, e per Luca Nardi, eliminato dopo aver vinto il primo set dal belga Goffin (3-6 6-4 6-2).

Intanto, in attesa del debutto di domani, Jannik Sinner ha incontrato oggi la stampa in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna, di cui l’altoatesino è testimonial. “Sono qui per vincere più partite possibili” ha ammesso l’azzurro. “C’è pressione, ma è una pressione positiva, la gente mi vuole bene e mi spinge nei momenti di difficoltà. Il tifo è una carta che puoi usare in tuo favore, l’ho visto a Torino e in Coppa Davis. Noi dobbiamo essere intelligenti a usarla bene...Il pubblico italiano è diverso da tutti gli altri, quando entri in campo la sensazione è unica. Mi sento pronto, darò il meglio e vediamo come andrà”.

Domani, oltre a Sinner, atteso l’esordio di Novak Djokovic, opposto in serata all’argentino Etcheverry. A seguire, sul Centrale, l’azzurra Jasmine Paolini sfiderà la russa Rybakina. Sul Campo Pietrangeli ben tre italiani: Martina Trevisan all’esordio contro la ceca Muchova e il ritorno in campo - dopo le vittorie di ieri sera - di Fabio Fognini (contro il serbo Kecmanovic) e Camila Giorgi (contro la russa Alexandrova). In programma anche la wild card Lisa Pigato, opposta alla russa Kasatkina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 22:49

