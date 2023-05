Tennis Internazionali d'Italia: impresa di Fognini che batte Murray. Cobolli eliminato

di Claudia Faggioni

“It’s not over”, non è finita. È la tradizionale scritta post-partita sulla telecamera a rivelare lo stato d’animo di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma, dopo la splendida vittoria su Andy Murray, battuto in un match di alti e bassi in quasi tre ore di gioco. “È un messaggio per me stesso” ha ammesso Fabio, vincente con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. “Mi piace giocare questo tipo di partite. Sono felice di aver conquistato una vittoria del genere dopo uno stop forzato, vediamo come mi sentirò domani quando suonerà la sveglia...” ha aggiunto il ligure, supportato per tutto il match dal calorosissimo pubblico romano. Fognini, attuale numero 130 Atp e in tabellone grazie ad una wild card, tornerà in campo venerdì contro il numero 30 Kecmanovic.

Si chiude invece la favola di Flavio Cobolli, partito dalle qualificazioni e al debutto nel main draw del Foro Italico. Il 21enne romano - nato a Firenze - ha ceduto al francese Rinderknech con il punteggio di 6-4 6-3.

L’Italia, comunque, ha ancora tante carte da giocare. Domani saranno ben otto gli azzurri in campo: il Centrale ospiterà la sfida tra Luca Nardi e il belga Goffin e a seguire Lorenzo Sonego affronterà il francese Chardy. In serata, non prima delle 20.30, Matteo Arnaldi incontrerà l’argentino Schwartzman. La Grand Stand Arena sarà invece teatro delle sfide tra Francesco Passaro e lo spagnolo Ramos-Vinolas e tra Stefano Napolitano e lo slovacco Molcan.

“È stata un’emozione incredibile, ho sempre sognato di giocare sul Pietrangeli, un campo dove senti davvero il sostegno del pubblico” ha dichiarato dopo la vittoria la 22enne di Fermo. “Non vedo l’ora di giocare il prossimo match” ha aggiunto l’azzurra, che domani affronterà la russa Potapova. “La pressione c’è, ma c’è anche il sostegno di tanta gente. Dove posso arrivare? Non lo so, ma so che me la voglio godere fino in fondo”. Niente da fare, invece, per Sara Errani, battuta al debutto con un doppio 6-1 dalla russa Pavlyuchenkova.

In attesa dell’esordio previsto sabato contro il vincente della sfida tra Arnaldi e Schwartzman, oggi Lorenzo Musetti ha incontrato la stampa nella tradizionale conferenza di inizio torneo. “Tutte le volte che ho giocato a Roma mi sono sentito protetto dal pubblico, molto coinvolto emotivamente, ma senza pressioni. Qui il calore della gente è unico” ha affermato il 21enne toscano, numero 19 del mondo. “Le sensazioni sono buone, le condizioni mi piacciono. A Roma ho visto già tanta gente che mi ha seguito anche in allenamento. Speriamo che in questo mese, fra Roma e Parigi, riesca a guadagnare più punti possibili anche per una svolta nel ranking”. “La stagione sulla terra è cominciata meglio rispetto allo scorso anno” ha poi aggiunto Musetti. “Ho ritrovato fiducia e sensazioni positive nei miei colpi. Sono pronto, ma niente pronostici. Mi auguro di poter arrivare in fondo alle due settimane”.

