Berrettini si arrende a Tsitsipas, Nadal trionfa in un'altra maratona

Saluta il torneo di casa Matteo Berrettini, sconfitto dal greco numero 5 del mondo Tsitsipas con il punteggio di 7-6 6-2. “Lui oggi è stato più giocatore di me” ha ammesso il romano. “Io ho pagato qualche errore di troppo. Nel primo set ho giocato molto bene, avrei meritato più di lui. Poi nel secondo set la qualità del mio tennis è calata. Ci tenevo a vincere, ho fatto quello che potevo, semplicemente lui ha giocato meglio di me”. “È stato bello avere finalmente il supporto della gente” ha poi aggiunto Berrettini. “Mi ha aiutato, è sempre meglio giocare con i tifosi. Preferisco avere il pubblico, anche se contro di me, rispetto a non averlo proprio”. Ora Matteo può puntare al Roland Garros con una bella carica di positività, tra la vittoria al torneo di Belgrado, la finale a Madrid, e questi ottavi romani. “Parigi? Ci tengo a fare bene e so che posso farlo. Mi piace pensare di essere tra i migliori del mondo”.

Pronostico rispettato per i big Nole Djokovic e Rafa Nadal. Il primo ha passeggiato (6-2 6-1) contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre il secondo ha dovuto combattere per 3 ore e 27 minuti per avere la meglio sul canadese Shapovalov, sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 7-6.

“Ho lottato tanto, lui è un grande giocatore, alla fine ha fatto un po’ di errori e io ne ho approfittato” le parole di Nadal a fine match. “Non ho mai smesso di crederci e ora mi aspetto di giocare meglio. Il pubblico? È sempre bellissimo giocare davanti alla gente. Il virus non è finito, ma è un segnale di ripresa e speriamo di poter tornare a vedere presto gli stadi pieni”.

Oggi Nadal affronterà il tedesco Zverev, mentre Djokovic avrà Tsitsipas. Dopo il match il serbo ha ricordato il suo grande amore per l’Italia: “Roma per me è un po’ casa - ha detto Nole - tutti sono affettuosi con me. Probabilmente aiuta il fatto che parlo italiano e quindi mi sentono più vicino. Io amo l’Italia, mi piace la gioia della vita, mi dà felicità. Sono sempre contento prima di venire qui e tutti gli anni questo legame si rafforza, è fantastico”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA