Tennis&Friends, dieci anni a sostegno della prevenzione: sabato 9 e domenica 10 al Foro Italico l'XI edizione

Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello sport. Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport, della cultura, della medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di eventi.

“Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che, soprattutto in un periodo come questo, è la principale forma di difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute. Prevenire significa avere rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli altri. Iniziative come Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare l’opinione pubblica, ma uno strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi, visite e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso, intervenire”, ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del Lazio di Tennis and Friends.



“Abbiamo iniziato esattamente dieci anni fa - spiega il Prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis& Friends - e per un’edizione così speciale stiamo studiando nuove iniziative e raccogliendo sempre più adesioni da parte delle istituzioni che riconoscono l’unicità della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Roma, a fare prevenzione”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA