Al Foro Italico la carica dei mille under italiani per il Master del Tennis Trophy tour, a caccia dei nuovi Berrettini e Sinner

Numeri da OIimpiade giovanile per il circuito nazionale Tennis Trophy Joy of Moving, che vivrà a Roma la sua fase finale con i tornei Master. Il tour, organizzato da Fit e Kinder, vive la sua sedicesima edizione e si disputerà sui campi del Foro Italico, del Play Pisana Max Giusti e del Kipling Roma, dal 17 al 25 agosto. Sono quasi 1000 gli iscritti nelle varie categorie (under 10, 11, 12, 13, 14 e 16) con una grande rappresentanza dalla Regione Lazio, tutti a caccia dei possibili futuri Sinner e Berrettini. Ma è tutta l’organizzazione da record, curata dalla ex tennista pro napoletana Rita Grande, con 10 giudici arbitri, 20 rappresentanti dello staff organizzativo e 31 tirocinanti Fit, con la novità del servizio web di live score per l’aggiornamento in diretta di tutti i risultati. In programmazione, nei 9 giorni di gare ben 952 incontri, con le finali dei tornei Under (12 in totale) previste per mercoledì 25 agosto, con in palio anche il titolo Master dei tornei di wheelchair (tennis in carrozina) di singolo e doppio. Dal 19 al 21 agosto al Foro Italico programmata l’animazione per i partecipanti a cura della Ferrero. Premio Uca Assicurazione ai vincitori, con ospitalità assicurata al Master Internazionale dal 6 al 9 novembre al Rafa Nadal Academy. Premio Kinder Joy of Moving ai finalisti, con ospitalità sempre al Master Internazionale in terra spagnola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 12:30

