Tennis: Musetti, Passaro e Arnaldi a caccia di gloria. «Proviamoci»

di Fabrizio Ponciroli

Da domani a sabato, all’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), andrà in scena la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Assenti giustificati Alcaraz, Sinner e Rune. Al torneo parteciperanno otto Under 21 di grande talento, divisi in due gruppi: Musetti (Ita), Draper (Ing), Tseng (Taipei) e Stricker (Svi) nel gruppo rosso e Arnaldi (Ita), Nakashima (Usa), Lehecka (R.Cec) e Passaro (Ita) nel gruppo verde. I primi due classificati di ogni girone si qualificheranno alle semifinali.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 17:42

