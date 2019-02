Roger Federer avanza al torneo di Dubai. Il 37enne svizzero, sceso al numero 7 del ranking Atp, ha battuto 6-3 3-6 6-3, in poco più di un'ora e mezza di gioco, lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32, superato per la settima volta in altrettante sfide. Domani Federer, che punta al 100esimo titolo Atp, incontrerà l'ungherese Marton Fucsovics, Ultimo aggiornamento: 20:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA