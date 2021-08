Tennis, a Cincinnati Berrettini e Sonego fuori agli ottavi: i due italiani eliminati da Aliassime e Tsitsipas

Tennis, il torneo di Cincinnati si conclude agli ottavi per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. I due italiani sono infatti stati eliminati rispettivamente da Felix Auger Aliassime e Stefanos Tsitsipas.

Nel Western & Southern Open, Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Cincinnati in Ohio, Matteo Berrettini, numero 8 del ranking mondiale, è stato eliminato 6-4 6-3 dal 21enne canadese n.17 del mondo Felix Auger Aliassime. Il 26enne torinese Lorenzo Sonego, n.27 in Atp è stato battuto dal 23enne greco n.3 del ranking mondiale Stefanos Tsitsipas.

Nel torneo femminile eliminata al terzo turno la giapponese n.2 al mondo Naomi Osaka, battuta dalla svizzera Jil Teichmann per 3-6 6-3 6-3.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 11:22

