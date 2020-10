Berrettini vola al terzo turno del Roland Garros. Con lui sono 6 gli azzurri ancora in tabellone

Matteo Berrettini fa il suo dovere e diventa il sesto italiano ad accedere al terzo turno nel tabellone del singolare maschile al Roland Garros, aggiungendosi a Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Lorenzo Sonego, tutti in campo domani, e Martina Trevisan nel singolare femminile. Il romano numero 8 al mondo ha battuto in quattro set (6-4, 4-6, 6-2, 6-3) il sudafricano Lloyd Harris, n.90 Atp, alla seconda esperienza a Parigi.



Al prossimo turno, Berrettini affronterà il tedesco Daniel Altmaier, addirittura n.187 Apt, che ha superato a sorpresa il ben più quotato connazionale Jan-Lennard Struff in tre set. Si ferma al secondo turno, invece, la seconda volta di Jasmine Paolini allo slam parigino. La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.94 del ranking, ha ceduto per 6-3, 6-3, in un'ora e 24 minuti di gioco, alla ceca Petra Kvitova, n.11 del ranking e 7 del seeding, semifinalista a Parigi nel 2012 ed altre tre volte negli ottavi. Pur nella sconfitta, la toscana ha confermato la sua capacità di lottare su ogni punto, ma dalla battuta ha invece ricavato meno del solito: solo due ace contro cinque doppi falli.



È sempre in ottima forma il favorito del torneo, Novak Djokovic, che come aveva fatto con lo svedese Mikael Ymer ha concesso solo cinque game in tre set al lituano Ricardas Berankis, sconfitto per 6-1, 6-2, 6-2 in appena 83 minuti. Se ha messo in campo solo il 58% di prime di servizio, il serbo ha piazzato dieci ace e ottenuto 25 punti vincenti a fronte di appena 14 errori non forzati. Ha avuto vita davvero facile, sempre sullo «Chatrier», anche il greco Stefanos Tsitsipas, quinta forza del torneo. Il 22enne ateniese ha travolto per 6-1, 6-4, 6-2, in nemmeno un'ora e mezzo di gioco, l'uruguaiano Pablo Cuevas. Una sorpresa di giornata è l'eliminazione del canadese Denis Shapovalov: l'ottava testa di serie ha ceduto al quinto set allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA