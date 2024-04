Sinner-Struff, oggi gli ottavi degli Atp di Montecarlo: orario e dove vedere il match

Jannik Sinner, dopo aver battuto Korda dominando 6-1, 6-2, è pronto a scendere in campo negli ottavi di finale dell'Atp di Montecarlo contro Jan-Lennard Struff, tennista tedesco che occupa la 25ª posizione nel ranking Atp. La sfida si disputerà oggi pomeriggio (11 aprile) indicativamente tra le 16:00 e le 16:30. Si tratta del quarto match della giornata. L'incontro tra Sinner e Struff verrà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Sarà disponibile una diretta testuale proprio su questa pagina del sito del Messaggero.

