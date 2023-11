Sinner, quanto ha guadagnato battendo Djokovic? Pioggia di milioni alle Atp Finals: il bottino in caso di vittoria finale

di Redazione web

Jannik Sinner, quanto guadagnerà in caso di vittoria delle Atp Finals di tennis a Torino? E quale cifra ha intascato battendo il numero uno al mondo Nole Djokovic? Jannik Sinner sembra aver convinto la marea di appassionati. La vittoria su Djokovic è stata accompagnata dal boato e dai cori dei 15mila al Pala Alpi Tour, senza far mancare nemmeno un secondo il supporto al proprio beniamino. Non si tratta però solo di tifo. I tanti tifosi di tennis italiani sono convinti che il classe 2001 possa arrivare fino in fondo e trionfare nel torneo: secondo i dati raccolti dagli analisti di Snai, infatti, ben il 65% degli appassionati ha puntato sulla vittoria finale di Sinner ancora prima che il torneo prendesse il via. E assieme alla fiducia generale, arriveranno anche un sacco di soldi.

Sinner, quanto vale l'eventuala vittoria alle Atp Finals

In palio alle Nitto Atp Finals di Torino un montepremi da favola, pari a 15 milioni di dollari (più del 2022, quando il malloppo era di "solo" 14 milioni e mezzo): nel caso in cui un tennista trionfasse senza aver perso neanche un match porterebbe a casa un assegno da 4.801.500 dollari. Ma a Torino c'è anche una riserva, esattamente come capitò a Sinner nel 2021, quando subentrò all’infortunato Matteo Berrettini.

I punti per classifica

Oltre ai premi, in palio ci sono i punti, molto ambiti per la classifica: il campione imbattuto ne intasca 1500, chi vince la finale 500, i semifinalisti 400. Il trionfo di Jannik Sinner su Novak Djokovic è stato anche celebrato dai media stranieri, che all'indomani del tiratissimo match riservano commenti entusiastici alla partita dell'italiano. Un 'Sinner magistralè, titola L'Equipe, che sottolinea la sua impresa contro il serbo che occuperà il trono mondiale per la 400/a settimana in carriera, mentre lo spagnolo 'As' si complimenta con un Sinner 'laureato'.

'Marca' mette l'accento sullà forza e l'equilibriò dell'altoatesino, capace di interrompere la striscia positiva del rivale che durava da 19 partite, dalla finale a Wimbledon persa con Carlos Alcaraz. Di 'vittoria superba' per l'italiano parla il Guardian, che sottolinea però come un tale successo non sia ancora sufficiente per garantirsi l'accesso alle semifinali, mentre sulla Bbc sono messi in evidenza i complimenti di Djokovic all'azzurro e la gioia del vincitore per aver sconfitto per la prima volta il n.1 al mondo davanti al pubblico italiano.

