Sinner torna a casa, maxi festa a Sesto Pusteria: Jannik arriva in carrozza, tra il pubblico anche nonna Emma

Sesto Pusteria in festa per Jannik Sinner. Il campione italiano è tornato a casa come un re (con tanto di arrivo in carrozza) ed è stato accolto da un bagno di folla della sua gente. «Sono molto contento di essere qui, tutta la mia infanzia è a Sesto. Ricordo il tempo trascorso da piccolo a giocare in paese con gli amici», ha detto il tennista, prendendo la parola dal palco allestito per l'evento.

Il 22enne altoatesino è stato accolto in Municipio alle ore 14 dal sindaco di Sesto, Thomas Summerer, e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatshcer. Davanti alla sua famiglia, con la nonna paterna Emma e tantissimi curiosi, Sinner ha firmato l'albo d'oro del Comune.

La festa è proseguita alla Tennishalle dove Sinner ha imparato a giocare a tennis e dove ha incontrato i giovani allievi dei tennis club dell'Alta Pusteria.

