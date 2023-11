Sinner vola in semifinale alle Atp Finals (grazie a Hurkacz), è il primo italiano a raggiungerla: stasera la sfida a Rune per il girone

Sinner Rune live. Dopo la bella vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner va a caccia della qualificazione alla semifinale delle Atp Finals di Torino contro Holger Rune.

Sinner-Rune, orario e dove vederla

Il match tra Jannik Sinner e Holger Rune è in programma oggi giovedì 16 novembre alle ore 21. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e visibile anche per gli abbonati Sky ai canali di Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

I precedenti

Due i precedenti tra Jannik Sinner e Holger Rune. In entrambi a imporsi è stato il danese, che ha vinto in tre set (2-1) la semifinale del Sofia Open 2022 e nell'ultimo torneo di Montecarlo a causa del ritiro dell'azzurro. Grazie agli ultimi risultati, Jannik Sinner conferma la sua quarta posizione in classifica, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano. Ottavo posto invece per Holger Rune.

