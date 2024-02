Sinner al Quirinale, in mano una racchetta da donare a Mattarella: con lui la squadra azzurra che ha vinto la Davis

di Redazione web

Nuovo riconoscimento per la stella del tennis italiano Jannik Sinner, neo vincitore degli Australian Open. Il campione, con in mano una racchetta da donare al Capo dello Stato, e la nazionale italiana che ha trionfato alla Coppa Davis, capitanata da Filippo Volandri, é arrivata al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma alle 16. La squadra, reduce dal successo di Malaga, ha fatto il suo ingresso dall'entrata laterale con un van nero.

Presenti anche Volandri e Berrettini. Poco dopo, dall'ingresso principale, sono arrivati anche il presidente e il segretario generale del Coni, Giovanni Malagó e Carlo Mornati.

L'auspicio di Malagò

«Sono cento anni che non vinciamo una medaglia nel tennis ai Giochi, è ora di sfatare questo tabù». Così il presidente del Coni, Malagó, entrando al Quirinale. «Abbiamo apprezzato molto che Sinner voglia partecipare alle Olimpiadi.

Giovedì 1 Febbraio 2024

