Sinner domina il derby italiano contro Musetti: è in semifinale a Montecarlo contro Rune

di Daniele Molteni

Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano nei quarti del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale (terra, montepremi 5.779.335 euro), e vola in semifinale dove domani sfiderà il danese Holger Rune. L'altoatesino ha battuto Lorenzo Musetti, che ieri aveva eliminato Djokevic, con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 15 minuti di gioco. Per Sinner, numero 8 al mondo, si tratta della prima semifinale in uno tra più prestigiosi tornei del mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 18:23

