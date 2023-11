Atp Finals, la semifinale è tra Sinner e Medvedev: nove i precedenti incontri. Djokovic contro Alcaraz

Dopo aver conquistato il primo posto nel girone, Jannik Sinner va a caccia della qualificazione alla finale delle Atp Finals di Torino contro Daniil Medvedev.

Il match è in programma sabato 18 novembre con orario ancora da definire. Sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e visibile anche per gli abbonati Sky ai canali di Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

I precedenti

Nove i precedenti tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il russo si è imposto nei primi sette incontri, mentre l'azzurro ha vinto le ultime due finali, a Pechino e a Vienna.

Il ranking

Grazie agli ultimi risultati, Jannik Sinner conferma la sua quarta posizione in classifica, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano. Terzo posto invece per Daniil Medvedev.

Djokovic contro Alcaraz

Con il successo su Medvedev, Alcaraz si è quindi qualificato alla semifinale da primo del gruppo rosso e affronterà il numero uno del mondo, arrivato secondo proprio dopo Sinner nel girone verde, Novak Djokovic.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 16:36

