Sinner-Medvedev, dove vedere la finale degli Australian Open: orario, canale, streaming, ranking, precedenti

Serviva l'impresa, e impresa è stata. Jannik Sinner scrive un'altra pagina del tennis azzurro, conquistando la sua prima finale di Slam e diventando il primo italiano a raggiungere quella degli Australian Open: sfiderà il russo Daniil Medvedev, per un'impresa che sarebbe davvero storica. C'è moltissima attesa per il match.

Sinner-Medvedev, perché non sarà trasmessa in chiaro? La lista degli eventi di interesse nazionale e il precedente di Berrettini

Orario e quando si gioca

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev si gioca alla Rod Laver Arena di Melbourne domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane, quando in Australia saranno le 19:30. Niente sveglia all'alba quindi per gli italiani che vorranno seguire il match.

Dove vedere la finale in tv e streaming

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport dalle ore 9:30.

Il ranking

Grazie agli ultimi risultati, al di là dell'esito della finale, Sinner conferma la sua quarta posizione in classifica, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano. Infatti, Jannik con i suoi attuali 7610 punti, pur vincendo in finale, si fermerebbe a quota 8310, troppo poco per raggiungere gli 8765 punti di Medvedev, attualmente alla terza posizione.

Il russo, invece, in caso di vittoria si porterebbe in seconda posizione del ranking ATP, sorpassando Alcaraz e giungendo con 9465 punti alle spalle di Djokovic, che domina in prima posizione con 9855 punti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA