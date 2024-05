Sinner e Anna Kalinskaya, il campione conferma: «Stiamo insieme ma di più non dico»

Sinner conferma la relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa con la quale era stato paparazzato qualche giorno fa in un ristorante parigino. E lo fa apertamente in conferenza stampa dopo la prima vittoria al Roland Garros. «Sto con Anna, quello sì, pero' teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico».

Sinner e Anna Kalinskaya allo scoperto, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik. Il silenzio della ex Maria Braccini

Sinner era stato avvistato a cena insieme alla collega tennista mercoledì scorso: i due sono andati a cena insieme alla Langosteria dello Cheval Blanc, come riportato da Dagospia. La Kalinskaya si sarebbe concessa qualche bicchiere di vino, Jannik invece, solo acqua, dovendo tornare in campo nei prossimi giorni per il grande appuntamento della stagione. Confermata, quindi, la rottura con Maria Braccini e la nascita del nuovo amore.

Sinner, la forma fisica per il Roland Garros

«Non sono al 100%, ma l'anca sta bene.

Il numero 2 del mondo ha mandato segnali incoraggianti muovendosi bene sulla terra rossa parigina, dopo l'infortunio all'anca che lo aveva fermato a Madrid ed escluso dal Masters 1000 di Roma. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 15:41

