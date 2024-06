Sinner numero 1 al mondo, cinque anni fa il regalo profetico da Fabio Fazio: cosa è successo

Jannik Sinner, dopo aver vinto il quarto di finale contro Grigor Dimitrov al Roland Garros, ha ricevuto l'inattesa notizia del ritiro di Novak Djokovic e del conseguente raggiungimento della vetta della classifica mondiale. La sua reazione è stata sorprendentemente calma e composta, nonostante la rilevanza storica di tale traguardo: diventare il primo tennista italiano a raggiungere il numero uno del mondo.

Sinner ha accettato l'acclamazione del pubblico parigino con gratitudine e modestia, riconoscendo che diventare il numero uno era il sogno di ogni tennista. Il tennista ha espresso anche il suo dispiacere per il ritiro di Djokovic, ammettendo che avrebbe voluto sfidarlo sul campo. Infine, ha ringraziato il suo team e i suoi sostenitori in tutto il mondo per il loro sostegno costante.

Carote a profusione ora affiorano praticamente ovunque, ma in molti non sanno che a dare avvio a questa tradizione fu Fabio Fazio, che tanti anni fa regalò i simpatici ortaggi al giovane tennista.

