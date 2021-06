Roland Garros, tutti i risultati di oggi, venerdì 4 giugno: delusione Fognini, fuori a sorpresa la Sabalenka

Una giornata da dimenticare per i colori azzurri al Roland Garros. Fabio Fognini esce di scena sul più bello, sconfitto in tre set (6-4, 6-1, 6-3) dall'argentino Federico Delbonis. Troppo nervoso e discontinuo nel suo tennis il ligure, che si è beccato anche un'ammonizione per "verbal abuse". E poi ha fatto mea culpa: "Ho giocato molto male e quando giochi così male non puoi pensare di vincere. Delbonis (che ora incontrerà agli ottavi lo spagnolo Davidovich Fokina, ndr) aveva molte più partite di me sulle gambe, ma questo non giustifica la prestazione sconcertante. Oggi non merito nemmeno il voto, mi darei un bel senza voto".

TABELLONE UOMINI: AVANTI ZVEREV, NISHIKORI E MEDVEDEV

Il primo big della parte bassa del tabellone ad approdare agli ottavi di finale è stato il tedesco Alexander Zverev che ha eliminato per 6-2, 7-5, 6-2 il serbo Laslo Djere in poco più di due ore. Per la testa di serie numero 6 solo qualche brivido nel secondo set, quando sul 5-3 ha salvato 3 set point consecutivi per poi portare a casa il punteggio. Per il tedesco agli ottavi sarà sfida con il giapponese Kei Nishikori, che ha approfittato del ritiro dello svizzero Henri Laaksonen quando già aveva portato a casa il primo set per 7-5. Senza storia anche l'incontro del russo Daniil Medvedev, che ha avuto la meglio in tre set dell'americano Opelka (6-4, 6-2, 6-4). E ora agli ottavi aspetta il vincente tra Giron e Garin. Rispetta i pronostici Carreno-Busta, che ha battuto Steve Johnson con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2.

TABELLONE DONNE: AZARENKA SUL VELLUTO, FUORI A SORPRESA LA SABALENKA

Passa senza alcun problema il turno Victoria Azarenka (6-2, 6-2 alla Madison Keys), così come Elena Rybakina, che ha avuto la meglio di Elena Vesnina (6-1, 6-4). Ora la Rybakina se la vedrà agli ottavi con Serena Williams, che in un match molto spettacolare ha fatto fuori la connazionale Collins (6-4, 6-4 il punteggio finale). Fuori invece a sorpresa la numero 3 del torneo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha ceduto per 6-4 2-6 6-0 alla russa Anastasia Pabvlyuchenkova, che ora affronterà agli ottavi la Azarenka. L'altro ottavo sarà tra la rumena Cirstea (6-3, 6-2 alla russa Kasatkina) e la slovena Zidansek, che ha battuto la ceca Siniakova 0-6, 7-6, 6-2.

Domani in campo gli altri quattro italiani qualificati per il terzo turno: Berrettini affronta Kwon, Sinner sfida Ymer e derby azzurro tra Musetti e Cecchinato.

