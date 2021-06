Roland Garros, tutti i risultati di oggi, mercoledì 2 giugno. Fognini avanti, fuori la Trevisan

È Fabio Fognini il primo italiano a volare al terzo turno del Roland Garros 2021. Il ligure, testa di serie 27 del torneo, ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics (numero 44 Atp) in tre set (7-6, 6-1, 6-2) in due ore e 20' e affronterà l'argentino Federico Delbonis (già battuto 5 volte in carriera), che ha superato per 3-2 (4-6. 6-1, 3-6, 6-3, 6-2) lo spagnolo Pablo Andújar.

«Quest'anno sulla terra non ho giocato delle grandi partite, ma qui a Parigi, che è il mio torneo preferito, voglio fare bene - ha detto Fognini a fine gara -. Mi chiedo un ultimo sacrificio extra perché al Roland Garros ci tengo a fare bene. A 34 anni non recupero come dieci anni fa, ma io vado per la mia strada, se sto bene posso togliermi delle belle soddisfazioni».

UOMINI: BENE ZVEREV E NISHIKORI, FUORI BAUTISTA AGUT

Chiude in tre set e non senza qualche difficoltà il numero 6 al mondo Sascha Zverev contro il russo Safiullin: 7-6 6-3 7-6. Ora se la vedrà con Laslo Dere, che nel derby serbo ha battuto Miomir Kecmanović in rimonta (4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3). Va avanti anche il giapponese Kei Nishikori, che ha superato 6-4, 2-6, 6-2, 4-6, 4-6 il russo Karen Khachanov. Cade invece Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo, numero 11 al mondo, ha ceduto il passo al qualificato Henri Laaksonen in 4 set: 6-3, 2-6, 6-3, 6-2 in favore dello svizzero. Tutto facile per l'americano John Isner, che ha battuto in tre set (7-6, 6-1, 7-6) il serbo

Filip Krajinović, così come per il greco Stefanos Tsitsipas, che si è sbarazzato dello spagnolo Pedro Martinez per 6-3, 6-4, 6-3.

DONNE: FUORI TREVISAN, CHE FATICA PER SERENA WILLIAMS

Finisce invece l'avventura di Martina Trevisan, che doveva difendere il quarto di finale raggiunto lo scorso anno. La toscana si è dovuta arrendere alla rumena Sorana Cirstea che è passata per 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 37 minuti. Va avanti invece Serena Williams, che ha battuto la rumena Mihaela Buzărnescu 6-3, 5-7, 6-1. Tutto facile per Victoria Azarenka, che ha liquidato per 7-5, 6-4 la danese Clara Tauson. Così come per la statunitense Madison Keys, che si è sbarazzata in due set (6-, 7-5) della canadese Fernandez. In serata vittoria in scioltezza per la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha superato la connazionale Sasnovich per 7-5, 6-3.

