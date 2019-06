Roland Garros, Fognini ko con Zverev, Djokovic e Nishikori ai quarti

Novak Djokovic si qualifica agevolmente ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 33 minuti.



Anche Kei Nishikori, seppur a fatica approda ai quarti di finale del Roland Garros, il giapponese, numero 7 del mondo e del seeding, supera il francese Benoit Paire, numero 38 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-7 (8-10), 6-2, 6-7 (8-10), 7-5 in tre ore e 55 minuti. Nishikori sfiderà domani il campione in carica, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo e del tabellone.



Ai quarti anche Dominic: sconfitto il francese Gael Monfils, numero 17 del ranking Atp e 14 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2 in un'ora e 48 minuti.



Si ferma invece agli ottavi di finale il percorso di Fabio Fognini al Ronald Garros. Il ligure si è arreso in quattro set al numero 5 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto per 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore di gioco. Al prossimo turno, Zverev affronterà il favorito del torneo, Novak Djokovic. Lunedì 3 Giugno 2019, 14:44

