Roland Garros, i risultati di oggi, giovedì 3 giugno: italiani ancora sugli scudi, Djokovic sul velluto, Federer doma Cilic, Barty infortunata

Dopo Fabio Fognini, altri quattro italiani hanno ottenuto la qualificazione al terzo turno del Roland Garros. Per la terza volta ha raggiunto questo traguardo Matteo Berrettini. Il tennista romano (n°9 al mondo), ha facilmente liquidato in tre set l'argentino Federico Coria (n°94), con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Berrettini se la dovrà vedere ora con Kwon Soonwoo (n°91), che ha posto fine alla corsa dell'altro azzurro Andreas Seppi (n°98), arresosi al sud coreano dopo oltre due ore e mezza di gioco. Punteggio 6-4, 7-5, 7-5. Il 37enne altoatesino ha disputato ancora un gran match, senza però riuscire a ripetere l'impresa del primo turno contro il canadese Auger-Aliassime.

Si è ripetuto invece Lorenzo Musetti: il giovane toscano si è sbarazzato del giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-2, prendendosi sul nipponico la rivincita dopo la sconfitta di una settimana fa nell'ATP di Parma. Al terzo turno sarà derby con Marco Cecchinato. Il palermitano ha compiuto una bella impresa superando 6-4, 6-1, 3-6, 6-1 l'australiano Alex De Minaur, n°22 al mondo. Sicuramente, quindi, un azzurro centrerà gli ottavi, con possibile sfida al numero 1 Novak Djokovic.

A proposito di derby italiani, Jannick Sinner infine vinto il proprio con Gianluca Mager, prevalendo in quattro set 6-1, 7-5, 3-6, 6-3. È stata una bella partita nella quale il fenomeno altoatesino (n°19) è partito fortissimo, ma che in seguito è stato anche messo in difficoltà dal rivale ligure (n°87). Al terzo turno Sinner sfiderà il 22enne svedese Mikael Ymer (n°105), vittorioso al secondo turno sulla testa di serie n°14, il francese Gael Monfils (6-0, 2-6, 6-4, 6-3)

Non ci saranno invece italiane nel terzo turno del tabellone femminile. Dopo Martina Trevisan sono state infatti eliminate anche le restanti due azzurre in gara. Camila Giorgi (n°80) ha perso un match estremamente combattuto contro la 20enne russa Varvara Gracheva (n°88) per 7-5, 1-6, 6-2. Più netta, invece, la battuta d'arresto per Jasmine Paolini: 6-2, 6-3 al cospetto della greca Maria Sakkari, testa di serie n°17 del torneo.

I RISULTATI DI OGGI: AVANZANO DJOKOVIC E FEDERER

Dopo la “passeggiata” d'esordio con Tennys Sandgren, altro match comodo per il n°1 Novak Djokovic, capace di liquidare in tre set e in poco più di due ore di gioco l'uruguayano Pablo Cuevas, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Al terzo turno il serbo affronterà il lituano Ricardas Berankis, vittorioso a sua volta in quattro partite sull'australiano Duckworth.

Ha dovuto faticare decisamente di più Roger Federer per avere ragione del croato Marin Cilic in quattro set: 6-2, 2-6, 7-6, 6-2. Il match è stato la riedizione della finale di Wimbledon 2017 e della finale dell'Open d'Australia 2018. Da segnalare un feroce battibecco nel secondo set tra il campione svizzero e l'arbitro di sedia, “colpevole” di avergli assegnato un'ammonizione per perdita di tempo. Prossimo ostacolo per Federer sarà il tedesco Dominik Koepfer, che ha estromesso in quattro set l'americano Taylor Fritz. Per il resto giocheranno il terzo turno Kohlschreiber, Schwartzman, Norrie, Struff e lo spagnolo classe 2003 Alcaraz (6-4, 6-2, 6-4 al georgiano Basilashvili).

IL TABELLONE FEMMINILE: BARTY COSTRETTA AL RITIRO

Il tabellone femminile ha perso la testa di serie numero 1, l'australiana Ashleigh Barty, costretta al ritiro per infortunio sul 2-2 nel secondo set (dopo che aveva perso per 6-1 il primo) della sfida con la polacca Magda Linette. Barty, che soffre da diversi giorni di un'infiammazione alla coscia sinistra, è scesa in campo con una vistosa fasciatura, ma ben presto ha capito che era impossibile portare avanti il match ed ha alzato bandiera bianca. La polacca Iga Swiatek, trionfatrice sulla terra rossa di Parigi nel 2020, ha lasciato solo due game (6-1, 6-1) alla svedese Rebecca Peterson. Sul velluto anche l'ucraina testa di serie numero 5 Elina Svitolina: 6-0, 6-4 alla statunitense Li. Dopo aver battuto all'esordio la spagnola Carla Suarez Navarro (che rientrava dopo aver vinto il cancro), la statunitense Sloane Stephens ha avuto la meglio anche sulla ceca Karolina Pliskova, n°10 al mondo. Avanzano poi Kostyuk, Muchova, Pegula, Jabeur, Kenin, Krejcikova, Mertens, Gauff, Brady e Kontaveit.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 21:58

