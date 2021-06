Roland Garros, i risultati di oggi: Musetti spaventa Djokovic, troppo Nadal per Sinner

Roland Garros di tennis a Parigi: ecco tutti i risultati di oggi, lunedì 7 giugno. Sogno svanito per i due italiani in campo, Musetti e Sinner.

UOMINI: MUSETTI SPAVENTA DJOKOVIC, TROPPO NADAL PER SINNER

Lorenzo Musetti è uscito a testa alta dal Roland Garros, costringendo il n.1 al mondo Novak Djokovic ad una gran rimonta per raggiungere i quarti di finale, dove affronterà il miglior azzurro del ranking, Matteo Berrettini, reduce dal turno passato per il forfait di Roger Federer. Il 19enne di Carrara, sciorinando il proprio miglior tennis e giocando in maniera esuberante, ha infatti vinto i primi due set al tie-break (9-7 e 7-2 i due punteggi), facendo sognare tutto il tennis italiano e non solo. A quel punto, però, il match è cambiato e Djokovic ha preso nettamente il sopravvento, dominando il terzo set per 6-1 e il quarto per 6-0. Musetti, privo di energie e dolorante all'inguine, è andato avanti sino al 4-0 nel quinto set dopo aver chiesto l'intervento del medico. Salvo poi decidere di ritirarsi. Punteggio conclusivo, quindi: 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 e ritiro.

Senza storia, o poco più, invece, l'altro super match sul Centrale, che il re di Parigi Rafa Nadal (n°3 del seeding) ha dominato nei confronti dell'altoatesino (testa di serie n°18) Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-0. Dopo essere stato sotto nel primo set, Sinner era riuscito a recuperare e a portarsi sul 5-4 e servizio, quindi con la possibiilità di aggiudicarsi il parziale. Invece l'azzurro si è fatto breakkare due volte, sino al 7-5 per Nadal. Partito forte anche nel secondo set: Sinner ha avuto anche in questo caso la chance di risalire e di pareggiare i conti sul 4-4, ma pure in questa circostanza il maiorchino strappava il servizio all'italiano. Senza storia il terzo set. Si è ripetuto così il successo di Nadal su Sinner dei quarti del Ronald Garros 2020.

Nadal nei quarti del 2021 sfiderà l'argentino Diego Schwartzmann, che ha posto fine alla corsa del tedesco Jan-Lennard Struff, sconfitto 7-6, 6-4, 7-5.

DONNE: AVANZA COCO GAUFF, ELIMINATA SOFIA KENIN

Coco Gauff, 25esima al mondo e astro nascente del tennis americano a 17 anni, si è qualificata al Roland Garros per il suo primo quarto di finale del Grande Slam dopo aver eliminato la tunisina Ons Jabeur (26esima al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-1 in 53 minuti. «Sono super felice, ho giocato davvero bene», ha detto Gauff. Nel prossimo turno affronterà la ceca Barbora Krejcikova (33°) che giocherà anche lei, a 25 anni, il suo primo quarto di un Grande Slam. Nulla da fare per Sloane Stephens, vincitrice degli US Open nel 2017: la statunitense è stata nettamente superata 6-2, 6-0. Nella sessione notturna sarà la detentrice del titolo 2020, la polacca Iga Swiatek, a vedersela con l'ucraina Marta Kostyuk per un posto nei quarti contro la greca Maria Sakkari, che ha lasciato pochissimo campo alla statunitense Sofia Kenin, battuta 6-1, 6-3. Estromessa così dal tabellone femminile anche la testa di serie n°4.

