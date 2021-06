Roland Garros, i risultati di domenica: anche Serena Williams saluta Parigi, l'Italia attende i big-match di Musetti e Sinner

QUARTO DI QUALITA' MEDVEDEV-TSITSIPAS

Ufficializzato il primo quarto di finale del tabellone maschile al Roland Garros in corso a Parigi. Se la vedranno Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone e il numero 5 Stefanos Tsitsipas. Nel pomeriggio della domenica il primo a vincere il proprio ottavo è stato il greco, in tre set (6-3, 6-2, 7-5), sullo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Senza storia i primi due parziali a favore di Tsitsipas, che nel terzo invece ha dovuto recuperare dal 3-0 e poi dal 4-1 per il suo avversario. Nel complesso prova di autorità per il greco, come lo è stata quella contro il cileno Christian Garin per il russo Medvedev, vittorioso 6-2, 6-1, 7-5. Match simile a quello di Tsitsipas, con equilibrio solo nel terzo parziale. Inutile lo scatto in avanti di Garin sul 3-0. Medvedev è rientrato, sciorinando poi un grande undicesimo game, con break condito almeno da un paio di colpi davvero spettacolari.

In attesa del programma serale, con la sfida tra Alexander Zverev e Kei Nishikori in prorgramma sotto le luci dei riflettori, si è prolungato il match che ha visto impegnato l'argentino Federico Delbonis, (giustiziere di Fabio Fognini) con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha festeggiato con un giorno di ritardo il proprio 22° compleanno raggiungendo per la prima volta i quarti in uno Slam. Punteggio 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 per l'iberico.

TRA LE DONNE FUORI ANCHE SERENA WILLIAMS

In un tabellone femminile martoriato dai forfait illustri (Naomi Osaka e, per infortunio, Ashleigh Barty) e da alcune eliminazioni a sorpresa, è stata persa anche la testa di serie numero 7 Serena Williams. La statunitense (40 anni il prossimo 26 settembre), vincitrice di 23 prove del Grande Slam e sempre alla ricerca del primato di 24 di Margaret Smith Court, si è dovuta arrendere in due set (6-3, 7-5) alla kazaka Elena Rybalkina, testa di serie numero 21.

Nei quarti sarà affrontata un'altra outsider, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, che ha avuto la meglio in rimonta (5-7, 6-3, 6-2) sull'ex numero 1, la bielorussa Viktoria Azarenka.

Quarto di “carneadi” (in un certo senso...) sarà anche quello tra la slovena Zidansek e la spagnola Badosa, che hanno rispettivamente eliminato la rumena Cirstea e la ceca Vondrousova. La testa di serie più alta rimasta in tabellone è la numero 4, la statunitense Sofia Kenin, domani opposta negli ottavi alla greca Maria Sakkari.

ATTESA PER MUSETTI E SINNER: DOMANI SARANNO SUL CENTRALE

Se non ci sarà l'ottavo tra Roger Federer e Matteo Berrettini, per il forfait dello svizzero, il Centrale ospiterà le sfide altrettanto affascinanti e difficili tra il numero 1 Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, e poi (non prima delle ore 16), tra Rafa Nadal e il campioncino altoatesino Jannik Sinner, nella riedizione dei quarti del torneo 2020 vinti dal maiorchino. Sarà un lunedì pomeriggio di grande importanza e di grande fascino per il tennis italiano al maschile, che sogna almeno un grande colpaccio.

